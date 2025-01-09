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10:42, 9 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о сложной для ВСУ ситуации на фронте

Генеральный штаб ВСУ сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Ситуация на фронте остается сложной для украинских военных. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

В Генштабе украинской армии рассказали о 192 боевых столкновениях за сутки. В ВСУ также признали преимущество российских военных в живой силе.

Утром 9 января стало известно о прорыве российскими военными обороны ВСУ на сватовско-кременском направлении. Оно было зафиксировано в районе населенных пунктов Ивановка и Колодези.

Также подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о продвижении армии России и расширении плацдарма на купянском направлении. По его словам, речь идет о населенном пункте Двуречная.

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