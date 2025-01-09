В ЛНР сообщили о прорыве ВС России обороны ВСУ на сватовско-кременском направлении

Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Ивановки и Колодезей

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовско-кременском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России осуществили прорыв обороны противника в районе Ивановки. После этого они начали готовиться к дальнейшему продвижению в направлении Колодезей. Как отметил Марочко, на данном участке фронта у ВСУ находится укрепрайон.

«Для купирования угроз ВС РФ начали наносить интенсивные комбинированные удары по украинским позициям, применяя, в том числе, боеприпасы, способные пробивать железобетонные конструкции, а также гарантированно уничтожать личный состав в хорошо защищенных блиндажах», — объяснил подполковник НМ ЛНР в отставке.

Марочко также рассказал о продвижении российских военных на купянском направлении. По его информации, ВС России добились успехов в поселке Двуречном.