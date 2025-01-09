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07:33, 9 января 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о продвижении ВС России на купянском направлении

Марочко: ВС России продвинулись в поселке Двуречном на купянском направлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на купянском участке фронта. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российские военные улучшили свои позиции в ходе активных боевых действий. «Южнее данного населенного пункта расширен плацдарм на участке шириной до пяти километров», — подчеркнул Марочко. Он добавил, что на некоторых участках ВС РФ вклинились в оборону противника на глубину до полутора километров.

Кроме того, собеседник агентства ВС РФ заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Западное и взяли под огневой контроль украинский блокпост восточнее Западного.

В конце декабря сообщалось, что подразделения Армии России выбили украинских военных с передовых позиций в районе населенного пункта Двуречная. Кроме того, ВС России удалось перерезать трассу Двуречная-Купянск на одном из участков, что лишит ВСУ снабжения.

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