Марочко: ВС России продвинулись в поселке Двуречном на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на купянском участке фронта. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российские военные улучшили свои позиции в ходе активных боевых действий. «Южнее данного населенного пункта расширен плацдарм на участке шириной до пяти километров», — подчеркнул Марочко. Он добавил, что на некоторых участках ВС РФ вклинились в оборону противника на глубину до полутора километров.

Кроме того, собеседник агентства ВС РФ заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Западное и взяли под огневой контроль украинский блокпост восточнее Западного.

В конце декабря сообщалось, что подразделения Армии России выбили украинских военных с передовых позиций в районе населенного пункта Двуречная. Кроме того, ВС России удалось перерезать трассу Двуречная-Купянск на одном из участков, что лишит ВСУ снабжения.