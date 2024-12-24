Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:34, 24 декабря 2024Бывший СССР

ВС России выбили ВСУ с передовых позиций в районе Двуречной

Марочко: ВС России выбили ВСУ с передовых позиций в районе Двуречной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Армии России выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с передовых позиций в районе населенного пункта Двуречная. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось зайти на южные окраины населенного пункта Двуречная», — написал Марочко.

По его словам, ВС России удалось перерезать трассу Двуречная-Купянск на одном из участков, что лишит ВСУ снабжения.

Ранее Марочко сообщил об ослаблении ВСУ в Харьковской области после ударов российской армии в районах населенных пунктов Песчаное, Надия, Лозовая, Глушковка, Двуречная, Купянск, Копанки, Загрызово и Зеленый Гай. По его словам, украинские силы понесли потери в живой силе и технике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российское судно потерпело крушение у берегов Испании

      Банкир соблазнил бывшую девушку сына и спровоцировал у него проблемы с психикой

      Жена российского миллиардера снялась в блестящем бюстгальтере

      В России оценили скорость потери грузового флота

      В России захотели ограничить звонки через мессенджеры

      «Роскосмос» синхронизировал с НАСА сроки завершения МКС

      Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

      Москвичка поскользнулась и попала под трамвай

      Жители Курской области рассказали о спасении при отступлении ВСУ

      На Украине предложили решить демографическую проблему с помощью западных военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше