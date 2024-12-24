Марочко: ВС России выбили ВСУ с передовых позиций в районе Двуречной

Подразделения Армии России выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с передовых позиций в районе населенного пункта Двуречная. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось зайти на южные окраины населенного пункта Двуречная», — написал Марочко.

По его словам, ВС России удалось перерезать трассу Двуречная-Купянск на одном из участков, что лишит ВСУ снабжения.

Ранее Марочко сообщил об ослаблении ВСУ в Харьковской области после ударов российской армии в районах населенных пунктов Песчаное, Надия, Лозовая, Глушковка, Двуречная, Купянск, Копанки, Загрызово и Зеленый Гай. По его словам, украинские силы понесли потери в живой силе и технике.