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10:29, 10 января 2025Бывший СССР

В Минобороны Украины анонсировали военный план Киева на 2025 год

Глава Минобороны Украины Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год. Его слова приводит официальный Telegram-канал оборонного ведомства.

Сообщается, что главными приоритетами Киева на предстоящий год являются стабилизация линии фронта и укрепление обороноспособности Украины. Кроме того, Умеров среди приоритетов выделил «усиление защиты неба и морских путей».

Последним пунктом глава Минобороны Украины назвал асимметричный ответ на действия России в достижении «преимущества через масштаб». Подробности этого пункта не называются.

Ранее Рустем Умеров встретился с министром США Ллойдом Остином перед переговорами в формате «Рамштайн». «Провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, во время которой обсудили подготовку к заседанию и ключевые направления сотрудничества», — заявил он.

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