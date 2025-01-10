В Минобороны Украины анонсировали военный план Киева на 2025 год

Глава Минобороны Украины Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год. Его слова приводит официальный Telegram-канал оборонного ведомства.

Сообщается, что главными приоритетами Киева на предстоящий год являются стабилизация линии фронта и укрепление обороноспособности Украины. Кроме того, Умеров среди приоритетов выделил «усиление защиты неба и морских путей».

Последним пунктом глава Минобороны Украины назвал асимметричный ответ на действия России в достижении «преимущества через масштаб». Подробности этого пункта не называются.

Ранее Рустем Умеров встретился с министром США Ллойдом Остином перед переговорами в формате «Рамштайн». «Провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, во время которой обсудили подготовку к заседанию и ключевые направления сотрудничества», — заявил он.

