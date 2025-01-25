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18:14, 25 января 2025Из жизни

Мужчина ел только животные продукты и поплатился

Холестерин начал сочиться из сосудов жителя США из-за плотоядной диеты
Александра Качан (Редактор)

Фото: Emerson Vieira / Unsplash

Из кровеносных сосудов жителя американского штата Флорида начал сочиться холестерин. К такому последствию привела «плотоядная» диета мужчины, сообщает Daily Mail.

В течение восьми месяцев 40-летний американец ел только животные продукты, в честности мясо, рыбу, яйца и сыр. За день он съедал около четырех килограммов сыра, сливочного масла и жирного мяса. Он обратился в больницу после того, как под кожей на его ладонях локтях и стопах появились желтые полосы.

Врачи выяснили, что содержание холестерина в крови пациента превысило тысячи миллиграмм на децилитр, что в пять раз превышает норму. В результате лишний холестерин начал просачиваться через сосуды и скапливаться под кожей. Сами по себе полосы безвредны, однако настолько высокий холестерин может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе инфаркт или инсульт.

Ранее кардиохирург Джереми Лондон посоветовал исключить из рациона продукты из рафинированной муки и сладкую газировку, чтобы снизить риск проблем с сердцем.

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