Мужчина ел только животные продукты и поплатился

Холестерин начал сочиться из сосудов жителя США из-за плотоядной диеты

Из кровеносных сосудов жителя американского штата Флорида начал сочиться холестерин. К такому последствию привела «плотоядная» диета мужчины, сообщает Daily Mail.

В течение восьми месяцев 40-летний американец ел только животные продукты, в честности мясо, рыбу, яйца и сыр. За день он съедал около четырех килограммов сыра, сливочного масла и жирного мяса. Он обратился в больницу после того, как под кожей на его ладонях локтях и стопах появились желтые полосы.

Врачи выяснили, что содержание холестерина в крови пациента превысило тысячи миллиграмм на децилитр, что в пять раз превышает норму. В результате лишний холестерин начал просачиваться через сосуды и скапливаться под кожей. Сами по себе полосы безвредны, однако настолько высокий холестерин может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе инфаркт или инсульт.

Ранее кардиохирург Джереми Лондон посоветовал исключить из рациона продукты из рафинированной муки и сладкую газировку, чтобы снизить риск проблем с сердцем.