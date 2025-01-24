Названы популярные продукты-провокаторы инфаркта и инсульта

Кардиохирург Лондон: Газированные напитки и выпечка повышают риск инфаркта

Чтобы снизить риск инсульта и инфаркта, кардиохирург Джереми Лондон призвал исключить из рациона продукты из рафинированной муки и сладкую газировку. Его советы приводит Daily Mirror.

Прежде всего кардиохирург посоветовал исключить или значительно снизить потребление сладких газированных напитков, поскольку они не приносят никакой пользы здоровью, зато за счет высокого содержания сахара существенно повышают риск инсульта и инфаркта. Также в число популярных продуктов-провокаторов проблем с сердцем и сосудами Лондон включил выпечку, булочки и любые изделия из белой рафинированной муки.

Кроме того, настоящим ядом для сердечно-сосудистой системы врач назвал алкоголь. Он призвал полностью отказаться от спиртных напитков, но отметил, что даже уменьшение количества выпитого принесет определенную пользу здоровью.

Ранее диетолог Тим Спектор посоветовал диету для профилактики деменции. По его словам полезный для мозга рацион должен включать семена, орехи и морепродукты.