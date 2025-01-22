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09:28, 22 января 2025Забота о себе

Диетолог назвал три правила питания для профилактики деменции

Диетолог Спектор: Орехи и морепродукты помогают снизить риск развития деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сбалансированный рацион является одним из важнейших факторов, помогающих снизить риск деменции, считает диетолог Тим Спектор. Три правила питания для сохранения молодости мозга он назвал The Telegraph.

Спектор утверждает, что для профилактики слабоумия в рационе должны присутствовать богатые омега-3 жирными кислотами морепродукты, орехи и семена. «Они обладают противовоспалительным действием, то есть помогают кишечным микробам вырабатывать химические вещества, которые взаимодействуют с иммунной системой и уменьшают воспаление в мозге», — объяснил эксперт.

Также отличным источником омега-3 Спектор назвал жирную рыбу. Однако пить готовые пищевые добавки с этим веществом он не советовал, так как содержащиеся в них кислоты практически не усваиваются.

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Еще одна рекомендация диетолога — есть как можно больше овощей, фруктов, зелени и злаков. По его мнению, в неделю нужно потреблять не менее 30 видов продуктов растительного происхождения. Такое разнообразие клетчатки, пояснил эксперт, не только улучшит микробиом кишечника, но и поспособствует образованию в нем короткоцепочечных жирных кислот, наличие которых связано с уменьшением риска деменции.

Кроме того, для здоровья микробиома кишечника Спектор призвал уменьшить потребление сладостей и ультраобработанных продуктов. Он пояснил, что избыток подобной пищи вызывает воспаление, что со временем негативно влияет на здоровье мозга: он уменьшается в объеме и начинается процесс образования бляшек.

Не менее важно, по мнению диетолога, сократить употребление алкоголя. Он подчеркнул, что необязательно совсем отказываться от спиртного, но важно пить умеренно и не каждый день.

Ранее специалист по тренировкам мозга Алена Сорокина подсказала упражнение для тренировки памяти. Эксперт предложила по дороге на работу или на прогулку замечать и запоминать, сколько встретилось человек в красной шапке (синей куртке, желтом пуховике), и стараться не сбиваться со счета.

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