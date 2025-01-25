На Бали арестовали основателя «русской деревни» Фрея

Detik: На Бали арестовали основателя «русской деревни» Андре Фрея

На острове Бали арестовали основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, известного как «русская деревня», Андре Фрея. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на генерального инспектора полиции Бали Даниэля Адитьяджая.

53-летний немецкий бизнесмен нарушил правила землепользования. Отмечается, что через возглавляемую им компанию Фрей переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под виллы и различные туристические объекты.

Жалобы на передел сельскохозяйственных земель под коммерческую деятельность сотрудники правоохранительных органов получили от местных жителей, после чего полиция начала проверку. Выяснилось, что у предпринимателя не было необходимых разрешений.

Ранее сообщалось, что полиция выгнала россиян из комплекса апартаментов, который прозвали «русской деревней» на Бали, за неуважение к острову. Правоохранители заявили, что иностранные резиденты нарушили ограничения на застройку.