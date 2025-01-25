Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:53, 25 января 2025Путешествия

На Бали арестовали основателя «русской деревни» Фрея

Detik: На Бали арестовали основателя «русской деревни» Андре Фрея
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

На острове Бали арестовали основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, известного как «русская деревня», Андре Фрея. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на генерального инспектора полиции Бали Даниэля Адитьяджая.

53-летний немецкий бизнесмен нарушил правила землепользования. Отмечается, что через возглавляемую им компанию Фрей переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под виллы и различные туристические объекты.

Жалобы на передел сельскохозяйственных земель под коммерческую деятельность сотрудники правоохранительных органов получили от местных жителей, после чего полиция начала проверку. Выяснилось, что у предпринимателя не было необходимых разрешений.

Ранее сообщалось, что полиция выгнала россиян из комплекса апартаментов, который прозвали «русской деревней» на Бали, за неуважение к острову. Правоохранители заявили, что иностранные резиденты нарушили ограничения на застройку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе объявлен режим федеральной ЧС из-за разлива мазута. Это поможет быстрее ликвидировать последствия

      Россиянам напомнили об индексации ряда соцвыплат с 1 февраля

      В США сообщили о передаче разведданных новым властям Сирии

      Обвиняемого в утрате части Харьковской области генерала ВСУ снова арестовали

      Власти Израиля приказали БАПОР покинуть Иерусалим

      На Бали арестовали основателя «русской деревни» Фрея

      Депутат Рады объяснил увольнения отвечающих за Украину американских чиновников

      США переименовали Мексиканский залив

      На Украине призвали уволить министра обороны

      Queen вошла в число крупнейших британских налогоплательщиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше