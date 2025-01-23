Полиция выгнала россиян из «русской деревни» на Бали за неуважение к острову

Daily Mail: Полиция выгнала россиян из Parq Ubud на Бали

Полиция выгнала россиян из комплекса апартаментов, который прозвали «русской деревней» на Бали, за неуважение к острову. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что речь идет о комплексе Parq Ubud, который включает в себя дома для длительного проживания, бары, рестораны, оздоровительный центр, тренажерный зал и коворкинги. Правоохранители заявили, что иностранные резиденты нарушили ограничения на застройку.

Местные жители в соцсетях выразили большую радость из-за выдворения россиян, которые долгое время проживали на индонезийском острове. По их словам, Бали должен принадлежать балийцам, чтобы вернуть свою идентичность. Руководитель Агентства по туризму Бали Тьок Багус Пемаюн заявил, что у властей не было иного выхода, поскольку россияне нарушили правила о защите традиционной архитектуры острова.

Ранее Fodor's включил Бали в список мест, которые не стоит посещать в 2025 году. По мнению экспертов, остров страдает от чрезмерного туризма и сталкивается с серьезными проблемами.