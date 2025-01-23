Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:07, 23 января 2025Путешествия

Полиция выгнала россиян из «русской деревни» на Бали за неуважение к острову

Daily Mail: Полиция выгнала россиян из Parq Ubud на Бали
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Полиция выгнала россиян из комплекса апартаментов, который прозвали «русской деревней» на Бали, за неуважение к острову. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что речь идет о комплексе Parq Ubud, который включает в себя дома для длительного проживания, бары, рестораны, оздоровительный центр, тренажерный зал и коворкинги. Правоохранители заявили, что иностранные резиденты нарушили ограничения на застройку.

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

Местные жители в соцсетях выразили большую радость из-за выдворения россиян, которые долгое время проживали на индонезийском острове. По их словам, Бали должен принадлежать балийцам, чтобы вернуть свою идентичность. Руководитель Агентства по туризму Бали Тьок Багус Пемаюн заявил, что у властей не было иного выхода, поскольку россияне нарушили правила о защите традиционной архитектуры острова.

Ранее Fodor's включил Бали в список мест, которые не стоит посещать в 2025 году. По мнению экспертов, остров страдает от чрезмерного туризма и сталкивается с серьезными проблемами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Захарова прокомментировала слова Трампа о «больших проблемах» для России

      Дочь Марка Захарова отреагировала на смену руководства «Ленкома» после скандала

      Захарова оценила роль Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

      В Эстонии утвердили законопроект о разрыве связей с РПЦ

      Автогигант приготовился потерять полтора миллиарда евро

      В российском регионе сыграли свадьбу с восьмилетним ребенком

      На Украине захотели улучшить отношения с Трампом при помощи книги

      Дачников призвали «посолить» нежелательные одуванчики на участке

      У самолета с россиянами на борту отказал двигатель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше