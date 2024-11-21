Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:37, 21 ноября 2024Путешествия

Названы худшие места в мире для путешествий в 2025 году

Fodor's: в 2025 году не стоит путешествовать по индонезийскому острову Бали
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Эксперты заявили, что в 2025 году не стоит путешествовать по индонезийскому острову Бали и еще 14 направлениям мира. Худшие места для поездок в предстоящем году назвал производитель путеводителей Fodor's.

Так, по словам специалистов, представленные в списке места страдают от чрезмерного туризма и сталкиваются с серьезными проблемами. Из-за большого потока отдыхающих улицы этих регионов переполнены людьми, а стоимость жилья там завышена. Кроме того, путешественники наносят вред экологии популярных направлений. К примеру, на Бали из-за иностранцев заявили о «пластиковом апокалипсисе».

Материалы по теме:
«Обожают российских туристов» Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
«Обожают российских туристов»Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
8 октября 2024
«Русская речь на улицах поражает». Отношение к русским у Грузии изменилось. Что об этом говорят побывавшие там россияне?
«Русская речь на улицах поражает». Отношение к русским у Грузии изменилось. Что об этом говорят побывавшие там россияне?
5 октября 2024

«Некогда нетронутые пляжи индонезийского острова теперь погребены под грудами мусора», — указано в исследовании.

В списке Fodor's оказались и некоторые европейские направления — Барселона, Майорка, Канарские острова, Венеция, Лиссабон. Также от чрезмерного туризма страдает остров Ко Самуи, гора Эверест, Сицилия, Британские Виргинские острова, индийский штат Керала, Киото, Токио, Оахака, Северное побережье Шотландии.

Ранее National Geographic назвал лучшие места в мире для путешествий в 2025 году. В их числе оказались Антигуа в Гватемале и Окала во Флориде, США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о применении новейших ракет

      Самый скандальный номинант Трампа отказался от своей должности

      Американский баскетболист развеял мифы соотечественников о России

      Путин рассказал о погибших при атаке Storm Shadow по командному пункту в Курской области

      60-летний Брэд Питт оголил пресс на съемках фильма

      Путин указал на допущенную Трампом ошибку из-за ракет

      Известный 74-летний телеведущий получил тяжелые травмы из-за падения с холма

      Обнаружена древнейшая алфавитная письменность

      У организатора «голой» вечеринки прошли обыски

      В Китае заявили о резком росте закупок российской гречихи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше