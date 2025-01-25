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19:03, 25 января 2025Бывший СССР

Пашинян назвал способ спасения армянской диаспоры

Пашинян назвал способом спасения армянской диаспоры восприятие страны родиной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал способ спасения армянской диаспоры. Его слова передает издание «Новости-Армения».

«Человек, будучи армянином по происхождению, на армянском не говорит, на армянском не читает, не живет по армянским традициям — это эмиграция. И в какой-то момент "Х", даже сохранив свою фамилию, он не ассоциирует себя с армянской нацией», — высказался Пашинян.

Министр выразил мнение, что в настоящее время в Армении наблюдается большая эмиграция, который никогда не было ранее. Политик назвал единственным способом спасения диаспоры восприятие республики в качестве родины.

Ранее Пашинян сообщил, что в Армении начался переход к системе государственного народа. Так он объяснил систему принятия решений правительства после «шашлычной революции» 2018 года. По словам Пашиняна, до этого действия политического руководства Армении были зависимы из-за «роли подданных нескольких империй».

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