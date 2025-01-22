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09:34, 22 января 2025Бывший СССР

Пашинян заявил о создании в Армении системы государственного народа

Пашинян: В Армении начался переход к системе государственного народа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

В Армении начался переход к системе государственного народа. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян в своем Telegram-канале.

Так он объяснил систему принятия решений правительства после «шашлычной революции» 2018 года. По словам Пашиняна, до этого действия политического руководства Армении были зависимы из-за «роли подданных нескольких империй».

Это переход от (...) системы безгосударственной нации к системе государственного народа.

Никол Пашинянпремьер-министр Армении

В пример он привел тот факт, что после революции 2018 года правительство решило повысить пенсии в пять раз. «В результате минимальная пенсия в нашей стране выросла вдвое, средняя пенсия выросла примерно на 22 процента», — резюмировал премьер-министр Армении.

15 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве. «[Армяно-американские] отношения достигли такого уровня, что их повышение до уровня стратегического партнерства не только уместно, но и необходимо для навигации по сложному геополитическому ландшафту», — позже объяснил глава армянского внешнеполитического ведомства.

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