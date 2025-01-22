Пашинян заявил о создании в Армении системы государственного народа

Пашинян: В Армении начался переход к системе государственного народа

В Армении начался переход к системе государственного народа. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян в своем Telegram-канале.

Так он объяснил систему принятия решений правительства после «шашлычной революции» 2018 года. По словам Пашиняна, до этого действия политического руководства Армении были зависимы из-за «роли подданных нескольких империй».

Это переход от (...) системы безгосударственной нации к системе государственного народа. Никол Пашинян премьер-министр Армении

В пример он привел тот факт, что после революции 2018 года правительство решило повысить пенсии в пять раз. «В результате минимальная пенсия в нашей стране выросла вдвое, средняя пенсия выросла примерно на 22 процента», — резюмировал премьер-министр Армении.

15 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве. «[Армяно-американские] отношения достигли такого уровня, что их повышение до уровня стратегического партнерства не только уместно, но и необходимо для навигации по сложному геополитическому ландшафту», — позже объяснил глава армянского внешнеполитического ведомства.