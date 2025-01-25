Пашинян высказался о возможности проведения внеочередных парламентских выборов

Пашинян: Власти Армении не планируют проводить внеочередные парламентские выборы

Правительство Армении не собирается проводить внеочередные парламентские выборы. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению, передает ТАСС.

«В наших планах нет проведения внеочередных выборов. Разговоры о возможности проведения внеочередных выборов были всегда», — высказался Пашинян.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) Армении сообщила, что внешние силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию в Армении в 2025 году. СВР Армении сообщила о возможных попытках внешнего вмешательства перед предстоящими в июне 2026 года парламентскими выборами в стране. По мнению ведомства, некоторые страны попытаются воздействовать на широкие слои общества для дестабилизации ситуации в стране.