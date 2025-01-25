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09:38, 25 января 2025Путешествия

Пассажирский самолет объявил сигнал бедствия сразу после взлета

Aviaincident: Самолет Ryanair объявил сигнал бедствия из-за дыма в кабине
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Federico Gambarini / dpa / Globallookpress.com

Самолет ирландского лоукостера Ryanair объявил сигнал бедствия в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

24 января пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Бухареста, Румыния, во французский город Марсель. Сразу после взлета пилоты подали сигнал бедствия Mayday из-за дыма в кабине экипажа.

В результате на высоте около 450 метров лайнер прекратил набор высоты. Борт благополучно вернулся в аэропорт вылета через 15 минут после отправления.

Ранее сообщалось, что в Нигерии десятки человек пострадали при аварийной посадке самолета United Airlines. Летевший в Вашингтон лайнер резко потерял высоту и сел в Лагосе.

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