Пассажирский самолет объявил сигнал бедствия сразу после взлета

Aviaincident: Самолет Ryanair объявил сигнал бедствия из-за дыма в кабине

Самолет ирландского лоукостера Ryanair объявил сигнал бедствия в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

24 января пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Бухареста, Румыния, во французский город Марсель. Сразу после взлета пилоты подали сигнал бедствия Mayday из-за дыма в кабине экипажа.

В результате на высоте около 450 метров лайнер прекратил набор высоты. Борт благополучно вернулся в аэропорт вылета через 15 минут после отправления.

Ранее сообщалось, что в Нигерии десятки человек пострадали при аварийной посадке самолета United Airlines. Летевший в Вашингтон лайнер резко потерял высоту и сел в Лагосе.