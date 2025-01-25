Первые самолеты с нелегалами из США прибыли в Гватемалу

Самолеты ВВС США доставили в Гватемалу первых депортированных нелегалов

Два самолета ВВС США доставили в Гватемалу первых после инаугурации Дональда Трампа депортированных нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что мигрантов приняли в Центре приема репатриантов на территории авиабазы — они получили первую помощь государства.

По данным агентства, в страну вернулись 80 гватемальцев: 31 женщина, 48 мужчин и один подросток без сопровождения взрослых. Мигранты были зарегистрированы и получили, помимо основных услуг, одежду, еду, гигиенические наборы, а также психосоциальную поддержку и доступ к телефонным звонкам.

Ранее сообщалось, что свыше 730 тысяч американских школьников оказались под угрозой депортации. Эти опасения возникли после заявления администрации президента США Дональда Трампа о том, что миграционные службы не будут обходить стороной больницы, церкви и школы.