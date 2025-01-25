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05:16, 25 января 2025Мир

Первые самолеты с нелегалами из США прибыли в Гватемалу

Самолеты ВВС США доставили в Гватемалу первых депортированных нелегалов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Cristina Chiquin / Reuters

Два самолета ВВС США доставили в Гватемалу первых после инаугурации Дональда Трампа депортированных нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что мигрантов приняли в Центре приема репатриантов на территории авиабазы — они получили первую помощь государства.

По данным агентства, в страну вернулись 80 гватемальцев: 31 женщина, 48 мужчин и один подросток без сопровождения взрослых. Мигранты были зарегистрированы и получили, помимо основных услуг, одежду, еду, гигиенические наборы, а также психосоциальную поддержку и доступ к телефонным звонкам.

Ранее сообщалось, что свыше 730 тысяч американских школьников оказались под угрозой депортации. Эти опасения возникли после заявления администрации президента США Дональда Трампа о том, что миграционные службы не будут обходить стороной больницы, церкви и школы.

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