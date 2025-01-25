Правительство Британии захоронит крупнейшие в мире запасы плутония

The Guardian: Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония

Правительство Великобритании приняло решение захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса «Селлафилд». Об этом сообщает Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов страны (NDA), информирует издание The Guardian.

Журналисты написали, что ядерный комплекс располагается в Северной Англии на побережье Ирландского моря. В этом месте располагается крупнейшее на Земле хранилище плутония.

«Группа Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов приветствует стратегическое решение правительства Великобритании об иммобилизации запасов плутония из гражданских реакторов в Селлафилде», — отмечается в статье.

Так, в NDA пообещали найти безопасный способ захоронения отходов. Также кабмин планирует получить разрешение на реализацию программы по переработке ядерных отходов.

Ранее британские СМИ написали, что жители города Сискейл пожаловались, что вблизи ядерного комплекса «Селлафилд» появилась стая бездомных радиоактивных кошек. Также граждане раскритиковали руководителей объекта за создание угрозы для деревни, которая находится недалеко от комплекса.