Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 25 января 2025Мир

Правительство Британии захоронит крупнейшие в мире запасы плутония

The Guardian: Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Правительство Великобритании приняло решение захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса «Селлафилд». Об этом сообщает Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов страны (NDA), информирует издание The Guardian.

Журналисты написали, что ядерный комплекс располагается в Северной Англии на побережье Ирландского моря. В этом месте располагается крупнейшее на Земле хранилище плутония.

«Группа Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов приветствует стратегическое решение правительства Великобритании об иммобилизации запасов плутония из гражданских реакторов в Селлафилде», — отмечается в статье.

Так, в NDA пообещали найти безопасный способ захоронения отходов. Также кабмин планирует получить разрешение на реализацию программы по переработке ядерных отходов.

Ранее британские СМИ написали, что жители города Сискейл пожаловались, что вблизи ядерного комплекса «Селлафилд» появилась стая бездомных радиоактивных кошек. Также граждане раскритиковали руководителей объекта за создание угрозы для деревни, которая находится недалеко от комплекса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе объявлен режим федеральной ЧС из-за разлива мазута. Это поможет быстрее ликвидировать последствия

      В подконтрольной ВСУ части Запорожской области взрывы повредили инфраструктуру

      Страны НАТО за последние три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов

      На Западе заявили о безвыходном положении для Украины на поле боя

      Фицо рассказал о подготовке выдворения из Словакии иностранных инструкторов

      Давшего показания на двух замов начальника Генштаба ВС России будут судить

      Перебежчик рассказал о подготовке украинских военных в Великобритании

      Правительство Британии захоронит крупнейшие в мире запасы плутония

      Стали известны призовые российских теннисистов за участие в Australian Open

      Эксперт оценил возможность занятий спортивной гимнастикой после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше