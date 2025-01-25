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12:05, 25 января 2025Мир

При обрушении дома в Турции под завалы попали пять человек

Глава МВД Турции Ерликая: Под завалы при обрушении дома попали пять сирийцев
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Турецкой провинции Конья под завалами при обрушении дома оказались пять человек. Об этом пишет РЕН ТВ.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что количество пострадавших выросло до пяти, все они являются гражданами Сирии. Он также отметил, что троих человек уже удалось вытащить из-под завалов, они живы. Продолжаются работы по спасению еще двоих сирийцев.

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Об обрушении трехэтажного жилого дома в Конье стало известно вечером 24 января. Момент обрушения попал на видео. Причины произошедшего пока неизвестны. На место инцидента оперативно прибыли спасатели.

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