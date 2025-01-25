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11:19, 25 января 2025Мир

В России отреагировали на приостановку помощи Украине со стороны США

Сенатор Карасин: У Трампа отличное от Байдена отношение к внешней политике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

У новой администрации США и нового президента Дональда Трампа концепция отношения к внешней политике отличается от той, которая была при прошлой администрации и прошлом президенте, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на приостановку помощи Украине со стороны Вашингтона.

«Я не склонен делать выводы по каким-то отдельным решениям. Это все надо рассматривать в совокупности: политические решения, финансовые решения, экономические. Я полагаю, что у новой администрации Соединенных Штатов вызрела какая-то новая концепция отношения к внешней политике, которая отличается от того, к чему мы за годы правления предыдущей администрации привыкли. Поэтому надо посмотреть, надо проанализировать всю совокупность решений и только после этого приходить к каким-то выводам», — отметил Карасин.

По словам сенатора, анализ всех решений администрации Трампа требует времени.

«Нельзя сделать это в течение одной недели и сразу понять, к чему стремится администрация Трампа, в чем с ними можно взаимодействовать, где надо противостоять. Это сложная аналитическая работа. Сейчас ею занимаются. Поэтому надо фиксировать принимаемой американской администрацией решения. А потом анализировать, как это будет сказываться на целом комплексе подходов Соединенных Штатов к внешней политике. Торопиться с категорическими оценками я бы не стал», — заключил он.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США вводит немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Приказы о прекращении финансирования будут распространяться на все страны, кроме Израиля и Египта. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.

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