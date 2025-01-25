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16:17, 25 января 2025Интернет и СМИ

РКН прокомментировал сбой в работе TikTok

РКН зафиксировал повышение количества жалоб на сбой в работе TikTok
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Роскомнадзоре зафиксировали повышение количества жалоб на сбой в работе TikTok от российских и иностранных пользователей. Об этом стало известно «РИА Новости».

Жалобы на нестабильную работу соцсети поступают в сервис «Мониторинг сбоев» на портале Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования с 6:00 мск субботы, 25 января. Больше всего сообщений приходит от жителей Москвы, Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что число жалоб на неполадки в TikTok от российских пользователей превысило 600 единиц.

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