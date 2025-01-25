Масштабный сбой произошел в работе TikTok

Downdetector: В работе TikTok произошел масштабный сбой

Масштабный сбой произошел в работе социальной сети TikTok. Об этом следует из данных платформы для мониторинга сбоев Downdetector.

Отмечается, что у части пользователей приложение перестало открываться, у других не загружается контент.

В России число жалоб на работу соцсети превысило 600 единиц. Чаще всего неполадки фиксируются в Тверской и Кировской областях. При этом обращения о сбоях поступают со всего мира.

Ранее россияне жаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp. Большинство сообщений поступили из Москвы, Самарской области и Санкт-Петербурга.