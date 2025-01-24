Россияне пожаловались на сбой в работе WhatsApp

«Сбой.РФ»: Российские пользователи пожаловались на неполадки в работе WhatsApp

Российские пользователи в пятницу, 24 января, пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ», отслеживающего неполадки в работе интернет-ресурсов.

По состоянию на 13.20 мск портал зафиксировал более 2500 сообщений о сбое у WhatsApp. Большинство жалоб поступили из Москвы, Самарской области и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что 24 января в работе Рунета произошел масштабный сбой. Проблемы с доступом наблюдались у операторов связи, также пользователи сообщали о неполадках в работе видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram.

Позднее в Роскомнадзоре заявили, что сбой произошел в инфраструктуре «Мегафона». В ведомстве добавили, что специалисты оператора связи в кратчайшие сроки устранили неполадки.

14 января пользователи из России также столкнулись со сбоем в работе Рунета. Не открывался ряд интернет-страниц, наблюдались проблемы с работой мобильных приложений. Позднее в Роскомнадзоре отметили, что сбой наблюдался у всех операторов связи.

