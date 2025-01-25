Росавиация начала расследование аварии Ан-24 в Хабаровском крае

Представитель Росавиации Кореняко сообщил о расследовании аварии Ан-24

Росавиация начала расследование аварии самолета Ан-24, выкатившегося за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в селе Нелькан Хабаровского края. Об этом в Telegram сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

«Комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации расследуют серьезный авиационный инцидент, произошедший в субботу, 25 января, с самолетом Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47363) "Хабаровских авиалиний" в Аяно-Майском районе Хабаровского края», — написал Кореняко. Он добавил, что цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Представитель Росавиации также отметил, что самолет отстранили от полетов, проводится оценка его технического состояния. «Для перевозки пассажиров авиакомпания направит в Нелькан резервный борт — рейс назначен на завтра, 26 января», — уточнил он.

Пассажирский самолет Ан-24 не смог взлететь в селе Нелькан Хабаровского края и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 25 января. Утверждалось, что лайнер выехал за пределы полосы примерно на 30 метров. При этом пострадавших и возгорания не было. На борту было 20 пассажиров и четыре члена экипажа.