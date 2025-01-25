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11:16, 25 января 2025Путешествия

Появились подробности об аварии Ан-24 в Хабаровском крае

Ан-24 не смог взлететь в Нелькане из-за погоды или технических неполадок
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: Telegram-канал Baza

Пассажирский самолет Ан-24 не смог взлететь в селе Нелькан Хабаровского края и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Подробности появились у Telegram-канала «112».

По данным источника, лайнер выехал за пределы полосы примерно на 30 метров. При этом пострадавших и возгорания не было.

Отмечается, что авария может быть связана с погодными условиями или техническими неполадками. Проводится расследование.

Российский самолет оказался в кустах после попытки взлета в Нелькане днем 25 января. На борту было 20 пассажиров и четыре члена экипажа. Другие источники писали, что инцидент мог произойти из-за отказа двигателя.

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