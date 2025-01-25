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10:36, 25 января 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту оказался в кустах из-за отказа двигателя

Ан-24 выкатился за пределы полосы в Хабаровском крае из-за отказа двигателя
Мария Борисова
Мария Борисова

Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края. Об этом сообщает издание Baza.

Воздушное судно должно было вылететь в 13:50 по местному времени (6:50 мск), однако во время разгона на полосе лайнер выкатился и оказался в кустах. По предварительным данным, у него случился отказ двигателя.

На борту Ан-24 было 20 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Как сообщает источник, самолет и участники рейса пока остались в Нелькане.

Ранее пассажирский самолет лоукостера Ryanair объявил сигнал бедствия из-за дыма в кабине пилотов. Лайнер вернулся в аэропорт через 15 минут после взлета.

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