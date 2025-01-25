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05:34, 25 января 2025Силовые структуры

Россия попросила помощь у другой страны в привлечении Смольянинова к ответственности

РФ попросила помощи с уголовным делом у страны, где живет Смольянинов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Россия попросила помощи у страны, где живет актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), помощи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», — рассказал собеседник агентства.

Предположительно, Смольянинов находится в Латвии. Агентство обратило внимание на публикацию в социальной сети актера с геотегом Юрмалы.

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал актера за фейки о ВС РФ.

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