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14:01, 25 января 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по прибывшим в Сумскую область бойцам ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли удар по бойцам ВСУ, прибывшим в Алексеевку
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные нанесли удар по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывшим в Сумскую область. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

«В Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБ (фугасные авиационные бомбы — прим. "Ленты.ру"). Накануне в Алексеевку заехало пополнение ВСУшников. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села», — уточнил Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, ранее ВСУ «кошмарили» и выгоняли из домов жителей Алексеевки, отказавшихся покидать населенный пункт. В результате часть населения была вынуждена уехать к родственникам в другие места, а еще часть — жить на улице.

Ранее Лебедев сообщал об атаке российских войск на склад дронов ВСУ. Он располагался в пригороде Харькова.

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