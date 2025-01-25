Лебедев: ВС России нанесли удар по бойцам ВСУ, прибывшим в Алексеевку

Российские военные нанесли удар по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывшим в Сумскую область. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

«В Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБ (фугасные авиационные бомбы — прим. "Ленты.ру"). Накануне в Алексеевку заехало пополнение ВСУшников. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села», — уточнил Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, ранее ВСУ «кошмарили» и выгоняли из домов жителей Алексеевки, отказавшихся покидать населенный пункт. В результате часть населения была вынуждена уехать к родственникам в другие места, а еще часть — жить на улице.

Ранее Лебедев сообщал об атаке российских войск на склад дронов ВСУ. Он располагался в пригороде Харькова.