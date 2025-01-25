Рогов: ВС России атаковали склад дронов и расположение военных ВСУ под Харьковом

Российские войска атаковали склад дронов и расположение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в пригороде Харькова было несколько взрывов, два из которых – однозначно прилеты. Также были атаки в северо-восточной части пригорода, где один из ударов был с небольшой детонацией. Рогов добавил, что под огонь попали операторы дронов ВСУ с небольшим складом беспилотников.

Второй прилет пришелся в небольшое расположение в котором находилось до 20 украинских военных. По его словам, также удар был нанесен в район Холодной горы Харькова и в город Берестин Харьковской области, куда выехало несколько «скорых».

Ранее на Украине бывшего командира оперативно-тактической группировки «Харьков» генерала ВСУ Юрия Галушкина, обвиняемого в утрате части Харьковской области, повторно арестовали. Среди обвинений числится самовольное оставление части его подчиненными.