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12:06, 25 января 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали склад дронов ВСУ под Харьковом

Рогов: ВС России атаковали склад дронов и расположение военных ВСУ под Харьковом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска атаковали склад дронов и расположение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в пригороде Харькова было несколько взрывов, два из которых – однозначно прилеты. Также были атаки в северо-восточной части пригорода, где один из ударов был с небольшой детонацией. Рогов добавил, что под огонь попали операторы дронов ВСУ с небольшим складом беспилотников.

Второй прилет пришелся в небольшое расположение в котором находилось до 20 украинских военных. По его словам, также удар был нанесен в район Холодной горы Харькова и в город Берестин Харьковской области, куда выехало несколько «скорых».

Ранее на Украине бывшего командира оперативно-тактической группировки «Харьков» генерала ВСУ Юрия Галушкина, обвиняемого в утрате части Харьковской области, повторно арестовали. Среди обвинений числится самовольное оставление части его подчиненными.

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