Обвиняемого в утрате части Харьковской области генерала ВСУ снова арестовали

Суд повторно арестовал генерала ВСУ Галушкина после освобождения под залог

Бывшего командира оперативно-тактической группировки «Харьков» генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина, обвиняемого в утрате части Харьковской области, повторно арестовали. До этого было принято решение освободить его под залог, назначенный судом, в 120 тысяч долларов, указывает украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.