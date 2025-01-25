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03:05, 25 января 2025Бывший СССР

Обвиняемого в утрате части Харьковской области генерала ВСУ снова арестовали

Суд повторно арестовал генерала ВСУ Галушкина после освобождения под залог
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Бывшего командира оперативно-тактической группировки «Харьков» генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина, обвиняемого в утрате части Харьковской области, повторно арестовали. До этого было принято решение освободить его под залог, назначенный судом, в 120 тысяч долларов, указывает украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.

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