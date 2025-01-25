Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:15, 25 января 2025Путешествия

Сплошной паспортный контроль ввели на въезде в Крым

Сплошной паспортный контроль ввели на Крымском мосту по направлению в Крым
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сплошной паспортный контроль ввели на Крымском мосту по направлению к полуострову. Об этом сообщил заместитель министра транспорта республики Александр Овдиенко в Telegram-канале.

Уточняется, что проверка документов проводится на въезде в регион. «Специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», — добавил Овдиенко.

Он призвал водителей заранее готовить оригиналы паспортов для прохождения ручного контроля. Кроме того, документы можно предъявить через «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года, назначили на 21 января. Тем не менее заседание отложили из-за неявки обвиняемых, которых по неизвестным причинам конвой не доставил в суд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ снова нацелились на Крым. В массированной атаке увидели признак напряженных отношений Зеленского и Трампа

      В Словакии захотели выдворить из страны иностранных инструкторов

      Во Франции заявили о попытке Зеленского сорвать мирные переговоры

      Премьер Словакии заявил об отсутствии причин для встречи с Зеленским

      Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки антироссийских санкций

      В Казахстане объявили в розыск блогера за разжигание межнациональной розни

      Кологривый решил напомнить о себе на фоне новостей о номинации Юры Борисова на «Оскар»

      На протестах в Словакии украинцы составили треть присутствующих

      Зеленский раскрыл цель запрета на переговоры с Россией

      США продолжили предоставлять военную помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше