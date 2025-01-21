Слушания по делу о теракте на Крымском мосту отложили из-за неявки обвиняемых

Суд перенес на 6 февраля рассмотрение дела о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону перенес на 6 февраля начало слушаний по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Заседание не состоялось из-за неявки обвиняемых, которых по неизвестным причинам конвой не доставил в суд.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу, по которому проходят восемь человек с гражданством России, Армении и Украины: Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Организатором теракта следствие считает председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).