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22:03, 3 декабря 2024Силовые структуры

Дело о взрыве на Крымском мосту дошло до суда

Генпрокуратура направила в суд дело о теракте на Крымском мосту
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми человек, подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна обвиняют по статьям Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по статье «Контрабанда взрывных устройств».

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, что привело к возгоранию цистерн с топливом, которые перевозил железнодорожный состав, и обрушению двух автомобильных пролетов. Российские правоохранители считают организатором подрыва первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.

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