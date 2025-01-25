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09:49, 25 января 2025Бывший СССР

Стало известно об атаке ВС РФ на Черкасскую область Украины

Часть жителей Черкасской области Украины осталась без света после атаки ВС РФ
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в ночь на субботу, 25 января, атаковали Черкасскую область Украины дронами. Об этом сообщил начальник местной областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале.

Стало известно, что воздушный удар ВС РФ был нацелен на критическую инфраструктуру.

В результате налета беспилотников часть жителей региона осталась без света. «Последствия уточняем. Все службы работают», — добавил Табурец.

В ту же ночь несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В 13 населенных пунктах региона прогремели взрывы.

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