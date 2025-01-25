Стало известно об атаке ВС РФ на Черкасскую область Украины

Российские войска в ночь на субботу, 25 января, атаковали Черкасскую область Украины дронами. Об этом сообщил начальник местной областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале.
Стало известно, что воздушный удар ВС РФ был нацелен на критическую инфраструктуру.
В результате налета беспилотников часть жителей региона осталась без света. «Последствия уточняем. Все службы работают», — добавил Табурец.
В ту же ночь несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В 13 населенных пунктах региона прогремели взрывы.