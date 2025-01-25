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09:00, 25 января 2025Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области взрывы повредили инфраструктуру

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области повредили инфраструктуру
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leo Correa / AP

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на субботу, 25 января, в 13 населенных пунктах региона прогремели взрывы.

«Поступило несколько сообщений о повреждении... объектов инфраструктуры», — написал Федоров. Однако он не уточнил, о каких конкретно объектах идет речь.

5 января Иван Федоров сообщил, что российские войска за сутки нанесли 370 ударов по 10 населенным пунктам на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По его словам, на украинской территории были повреждены восемь жилых домов и объектов инфраструктуры. Однако точную информацию о характере повреждений Федоров не привел.

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