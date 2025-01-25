Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ у Новоегоровки в ЛНР

Марочко: ВС России ведут маневренную оборону в боях с ВСУ у Новоегоровки в ЛНР

ВС России ведут маневренную оборону в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) у освобожденной Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР). Об ожесточенных сражениях вблизи населенного пункта стало известно от подполковника Народной милиции в отставке, военного эксперта Андрея Марочко, передает ТАСС.

«Ситуация сложная, напряженная. Противник пытается надавить с северо-западного и с юго-западного направления. Сейчас наши военнослужащие ведут в районе этого населенного пункта маневренную оборону», — уточнил Марочко, добавив, что российские войска проводят плановую боевую работу.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов. По его мнению, это является одной из причин провала украинских войск в зоне боевых действий.