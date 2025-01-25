Суд встал на сторону отказывавшей мужу в сексе француженки

ЕСПЧ признал француженку, отказывавшую мужу в сексе, невиновной в разводе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал 69-летнюю француженку, отказывавшую мужу в сексе, невиновной в разводе. Об этом сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что ранее французский суд встал на сторону мужчины и признал его супругу единственной виновной в разводе из-за регулярных отказов в близости. Женщина не согласилась с решением инстанции и обратилась в ЕСПЧ, который постановил, что отказ от исполнения супружеского долга соответствует принципам сексуальной свободы и праву на телесную автономию.

Супруги состояли в браке с 1984 года. У них родились четверо детей, одну из которых признали инвалидом. Атмосфера в семье накалилась в 2002 году, когда мужчина начал применять к жене физическое насилие.