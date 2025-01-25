Трамп отменил запрет поставок Израилю 2000-фунтовых авиабомб

Axios: Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб

Президент США Дональд Трамп поручил отменить запрет прежней администрации на поставки Израилю авиабомб весом 2 тысячи фунтов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три израильских источника.

«Белый дом Трампа поручил Пентагону снять запрет, наложенный администрацией Байдена на поставку 2000-фунтовых бомб в Израиль», — отмечается в сообщении.

По данным источников, 1,8 тысяча авиабомб класса МК-84, которые хранились на складах в США, погрузят на корабли и доставят в Израиль «в ближайшие дни».

В мае прошлого года бывший президент США Джо Байден заявил, что американские вооружения, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей в секторе Газа. Так он ответил на вопрос о «2000-фунтовых авиабомбах», поставки которых были поставлены на паузу из-за опасений расширения военной операции Израиля в секторе Газа на город Рафах.