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17:54, 25 января 2025Мир

Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки антироссийских санкций

Туск: В случае блокировки антироссийских санкций Орбану грозят последствия
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетВступление Украины в ЕС:
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану грозят последствия в случае блокировки антироссийских санкций. Об этом заявил глава кабмина Польши Дональд Туск в социальной сети X.

«Если премьер-министр Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой момент войны, будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта», — написал польский политик.

22 января Орбан призвал Европейский союз (ЕС) пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций. Он выразил мнение, что введенные ограничения оказались неэффективными и не положили конец конфликту на Украине, но уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.

Ранее Орбан также заявлял, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, это нанесет ущерб экономикам стран ЕС.

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