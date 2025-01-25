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15:08, 25 января 2025Экономика

У мужа знаменитой российской певицы нашли миллионные долги

У мужа певицы Алексы Дайчева нашли налоговые долги на 1,7 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: @aleksa___official

У мужа российской певицы Алексы (настоящее имя Александра Чвикова) фитнес-тренера Вячеслава Дайчева обнаружили налоговые долги. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, Дайчев задолжал в государственную казну 1,7 миллиона рублей. Кроме того, у супруга певицы есть неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 50 тысяч рублей.

Прежде у Дайчева уже были проблемы с долгами. В 2024 году он украл 1,5 миллиона у бизнесмена Умара Джабраилова, который вложил средства в его дело и дал доступ к своему счету.

Ранее сообщалось, что компания музыкального продюсера Павла Курьянова, известного под псевдонимом Пашу, задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 500 тысяч рублей.

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