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12:47, 25 января 2025Россия

Украинские войска выпустили около 50 боеприпасов по Белгородской области

ВСУ выпустили около 50 боеприпасов по Белгородской области за сутки
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили около 50 боеприпасов по Белгородской области за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что в Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Журавлевка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори ВСУ выпустили 25 боеприпасов в ходе трех обстрелов. Также регион подвергся атаке десяти беспилотников, шесть из которых были сбиты противовоздушной обороной. Губернатор добавил, что в Октябрьском мирный житель госпитализирован после ранения, полученного в результате детонации боеприпаса. Он рассказал, что были повреждены два частных домовладения, автомобиль, коммерческий объект и линия электропередачи.

Гладков таке сообщил, что села Борисовского района и Грайворонского муниципального округа подверглись обстрелу с применением семи боеприпасов. Над Валуйским муниципальным округом сбиты три беспилотника, а в Волоконовском районе по хутору Старый выпущено три артиллерийских снаряда. Краснояружский район также подвергся трем обстрелам и атакам двух беспилотников. Также по городу Шебекино, селам Муром и Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 снарядов и совершены атаки девяти беспилотников, которые сбили.

Ранее ВСУ атаковали дронами Белгородскую область. Гладков отметил, что в селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона в жилом доме были выбиты окна, а также посечена кровля.

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