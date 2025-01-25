Украинские войска выпустили около 50 боеприпасов по Белгородской области

ВСУ выпустили около 50 боеприпасов по Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили около 50 боеприпасов по Белгородской области за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что в Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Журавлевка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори ВСУ выпустили 25 боеприпасов в ходе трех обстрелов. Также регион подвергся атаке десяти беспилотников, шесть из которых были сбиты противовоздушной обороной. Губернатор добавил, что в Октябрьском мирный житель госпитализирован после ранения, полученного в результате детонации боеприпаса. Он рассказал, что были повреждены два частных домовладения, автомобиль, коммерческий объект и линия электропередачи.

Гладков таке сообщил, что села Борисовского района и Грайворонского муниципального округа подверглись обстрелу с применением семи боеприпасов. Над Валуйским муниципальным округом сбиты три беспилотника, а в Волоконовском районе по хутору Старый выпущено три артиллерийских снаряда. Краснояружский район также подвергся трем обстрелам и атакам двух беспилотников. Также по городу Шебекино, селам Муром и Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 снарядов и совершены атаки девяти беспилотников, которые сбили.

Ранее ВСУ атаковали дронами Белгородскую область. Гладков отметил, что в селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона в жилом доме были выбиты окна, а также посечена кровля.

