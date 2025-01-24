ВСУ атаковали дронами Белгородскую область

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковали 2 населенных пункта Белгородского района

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона в жилом доме были выбиты окна, а также посечена кровля.

«Еще один беспилотник нанес удар по селу Отрадное — повреждены частное домовладение, легковой автомобиль и коммерческий объект. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в результате атак пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области росгвардейцы уничтожили мину-ловушку, установленную ВСУ. Украинские военные с помощью квадрокоптера установили противотанковую мину в одном из приграничных районов региона. Росгвардейцы смогли ее обнаружить и уничтожить.