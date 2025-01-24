Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:25, 24 января 2025Россия

ВСУ атаковали дронами Белгородскую область

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковали 2 населенных пункта Белгородского района
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона в жилом доме были выбиты окна, а также посечена кровля.

«Еще один беспилотник нанес удар по селу Отрадное — повреждены частное домовладение, легковой автомобиль и коммерческий объект. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в результате атак пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области росгвардейцы уничтожили мину-ловушку, установленную ВСУ. Украинские военные с помощью квадрокоптера установили противотанковую мину в одном из приграничных районов региона. Росгвардейцы смогли ее обнаружить и уничтожить.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хорошо, что Трамп так сказал». Помощник Путина одобрил взгляды Трампа на роль СССР в борьбе с фашизмом

      В США рассказали о положении России на Украине

      Российский летчик уничтожил украинский самолет Ан-124

      Трамп назвал Шольца скучным

      В ОП заявили об убийстве ВСУ целых семей в Селидово

      Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

      Вучич пообещал не вводить санкции против России

      Премьер Молдавии предложил «Газпрому» поставлять газ по действующему контракту

      ВСУ атаковали дронами Белгородскую область

      Сырского захотели допросить по делу арестованных генералов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше