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19:37, 24 января 2025Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили установленную боевиками ВСУ мину-ловушку

В Белгородской области росгвардейцы уничтожили мину-ловушку, установленную ВСУ
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал Росгвардии

В Белгородской области росгвардейцы уничтожили мину-ловушку, установленную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Боевики ВСУ с помощью квадрокоптера установили противотанковую мину в одном из приграничных районов региона. Росгвардейцы смогли ее обнаружить и уничтожить.

В пресс-службе ведомства рассказали, что ночью ВСУ при помощи тяжелых квадрокоптеров устанавливают различные типы боеприпасов. Каждую неделю росгвардейцы находят примерно 10 −12 противотанковых и противопехотных мин в Белгородской области.

Ранее в Черниговской области спецназ Росгвардии уничтожил пункт временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины.

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