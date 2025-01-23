Спецназ Росгвардии уничтожил пункт дислокации ВСУ в Черниговской области

Росгвардия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ под Черниговом

В Черниговской области спецназ Росгвардии уничтожил пункт временной дислокации бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, операторы дронов, изучая занятый противником населенный пункт, обратили внимание на серьезные помехи в управлении беспилотниками в районе. Взяв местность под наблюдение, росгвардейцы обнаружили присутствие десятков бойцов ВСУ и наличие систем радиоэлектронной борьбы. Пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен с применение оптоволоконных БПЛА.

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