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01:14, 25 января 2025Экономика

В Австрии допустили возврат к сотрудничеству с «Газпромом»

Глава австрийской OMV Штерн допустил возврат к сотрудничеству с «Газпромом»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Австрийская OMV не исключает возврата к сотрудничеству с «Газпромом» в будущем, заявил глава компании Альфред Штерн в беседе с газетой Standard.

По его словам, цены на энергоносители и газ должны продолжать снижаться. Он заявил, что этого можно добиться только за счет увеличения предложения. «Поэтому мы не можем позволить себе исключать доступные источники», — сказал он.

Штерн добавил, что цена на газ по-прежнему выше, чем до начала украинского конфликта. По его словам, это приводит к значительным трудностям в экономике, промышленности и в обществе.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан предложил «Газпрому» поставлять газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику по действующему контракту.

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