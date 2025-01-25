В Австрии допустили возврат к сотрудничеству с «Газпромом»

Глава австрийской OMV Штерн допустил возврат к сотрудничеству с «Газпромом»

Австрийская OMV не исключает возврата к сотрудничеству с «Газпромом» в будущем, заявил глава компании Альфред Штерн в беседе с газетой Standard.

По его словам, цены на энергоносители и газ должны продолжать снижаться. Он заявил, что этого можно добиться только за счет увеличения предложения. «Поэтому мы не можем позволить себе исключать доступные источники», — сказал он.

Штерн добавил, что цена на газ по-прежнему выше, чем до начала украинского конфликта. По его словам, это приводит к значительным трудностям в экономике, промышленности и в обществе.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан предложил «Газпрому» поставлять газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику по действующему контракту.