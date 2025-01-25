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22:42, 25 января 2025Мир

В Британии узнали о возросшем спросе на проституток на форуме в Давосе

Daily Mail узнала о возросшем спросе на проституток на форуме в Давосе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuter

В период проведения Всемирного экономического форума в Давосе возрос спрос на услуги проституток, сообщает Daily Mail.

Представитель компании по оказанию экспорт-услуг рассказал газете, что в 2025 году порядка 300 женщин и транс-женщин были заказаны в Давосе и его окрестностях. В прошлом году это число составило 170. По данным Daily Mail, клиенты заключают с ними соглашения о неразглашении.

Всемирный экономический форум назвал глобальный вооруженный конфликт главным риском этого года. Второй угрозой было названо изменение климата, а третьей — риск «геоэкономической конфронтации». При этом «глобальный вооруженный конфликт» почти вдвое обходит глобальное потепление по количеству экспертов, назвавших этот вызов.

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