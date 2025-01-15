Всемирный экономический форум назвал глобальный риск года

Всемирный экономический форум назвал глобальный вооруженный конфликт главным риском этого года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«"Вооруженный конфликт глобального уровня" является наиболее актуальной проблемой на 2025 год, о которой заявили около четверти из 900 респондентов ежегодного опроса, опубликованного всего за несколько дней до элитной встречи организации на швейцарском горном курорте Давос», — отмечается в материале издания.
Также уточняется, что второй угрозой было названо изменение климата, а третьей — риск «геоэкономической конфронтации». При этом «глобальный вооруженный конфликт» почти вдвое обходит глобальное потепление по количеству экспертов, назвавших этот вызов.
Ранее в США представили план урегулирования конфликта на Украине. В частности, Марк Уиттингтон, автор американской газеты The Hill, предложил избранному президенту США Дональду Трампу обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с инициативой возобновить российско-американское сотрудничество в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.