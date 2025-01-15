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14:28, 15 января 2025Мир

Всемирный экономический форум назвал глобальный риск года

Bloomberg: Всемирный экономический форум назвал конфликт главным риском года
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Всемирный экономический форум назвал глобальный вооруженный конфликт главным риском этого года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«"Вооруженный конфликт глобального уровня" является наиболее актуальной проблемой на 2025 год, о которой заявили около четверти из 900 респондентов ежегодного опроса, опубликованного всего за несколько дней до элитной встречи организации на швейцарском горном курорте Давос», — отмечается в материале издания.

Также уточняется, что второй угрозой было названо изменение климата, а третьей — риск «геоэкономической конфронтации». При этом «глобальный вооруженный конфликт» почти вдвое обходит глобальное потепление по количеству экспертов, назвавших этот вызов.

Ранее в США представили план урегулирования конфликта на Украине. В частности, Марк Уиттингтон, автор американской газеты The Hill, предложил избранному президенту США Дональду Трампу обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с инициативой возобновить российско-американское сотрудничество в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.

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