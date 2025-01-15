«Путин не сможет отказаться». В США представили новый план по завершению конфликта на Украине

The Hill: США видят решение конфликта на Украине в космической программе

В США представили неожиданный план по решению конфликта на Украине. Марк Уиттингтон, автор американской газеты The Hill, предложил избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с инициативой возобновить российско-американское сотрудничество в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.

По мнению аналитика, если бы РФ пошла на прекращение боевых действий, то ей бы открыли доступ к американским технологиям и коммерческим поставщикам, таким как SpaceX, предложили принять участие в программе «Артемида». «Россия могла бы увидеть космонавтов на поверхности Луны в ближайшем будущем», — считает автор статьи.

Трамп пообещал прекратить конфликт на Украине. Он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться The Hill

Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп неоднократно обещал прекратить боевые действия на Украине за 24 часа, однако после победы на американских выборах, по данным Financial Times, предпочел отказаться от громких слов, заметив, что точно сумеет урегулировать конфликт за шесть месяцев.

Фото: Mario Tama / Reuters

Уточняется, что команда политика начала пересматривать свой подход к решению украинского кризиса, поскольку администрация избранного главы США «одержима идеей силы».

Газета не исключила, что Трамп отказался от предвыборного обещания, надеясь усилить позиции Киева в грядущих переговорах с Москвой.

В ноябре стало известно о подготовке Трампом нового плана по завершению конфликта на Украине

В ноябре 2024 года газета The Wall Street Journal сообщила, что команда Трампа приступила к обсуждению плана по завершению украинского конфликта.

Он, в частности, предполагает заморозку линии фронта. Издание отмечает, что Трамп предложит России, Украине и Европе договориться о мирном урегулировании самостоятельно.

Фото: Brandon Bell / Reuters

Немецкая газета Die Welt, в свою очередь, предположила, что Трамп твердо намерен закончить военный конфликт на Украине в 2025 году. По информции издания, в соответствии с планом будущего вице-президента США Джеймса Вэнса, на нынешней линии фронта будет создана демилитаризованная зона. Остальная часть Украины сможет существовать как независимое государство, однако не будет принята в НАТО.