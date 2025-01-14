Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?

FT: Трамп отказался от слов про завершение конфликта на Украине за 24 часа

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от прежнего обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа.

В Financial Times заметили, что команда политика начала пересматривать свой подход к решению украинского кризиса, поскольку администрация избранного главы США по-прежнему «одержима идеей силы».

В газете не исключили, что Трамп отказался от предвыборного обещания, надеясь все же усилить позиции Киева в грядущих переговорах с Москвой. Европейские источники также выразили уверенность в том, что лидер республиканцев не откажет Украине в помощи.

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Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине за полгода

После победы в американских выборах Дональд Трамп предпочел отказаться от громких слов о решении украинского кризиса в течение 24 часов, заметив, что он точно сумеет урегулировать ситуацию за шесть месяцев.

В ходе пресс-конференции политик в очередной раз подчеркнул, что если бы он был президентом США в начале противостояния России и Украины, то конфликта удалось бы избежать. При этом украинский кризис Трамп назвал «фиаско» своего предшественника Джо Байдена.

Избранный президент США добавил, что может понять позицию Москвы, которая в течение многих лет твердила о недопустимости членства Украины в НАТО. Он напомнил, что еще до президентства Владимира Путина Россия настаивала на том, чтобы Киев не имел никакого отношения к военному блоку. «Это как будто было высечено в камне», — сделал акцент Трамп.

Западные аналитики также заметили, что лидер республиканцев вряд ли захочет продвигать вступление Украины в НАТО во время своего президентского срока. После серии частных переговоров между европейскими политиками и представителями команды Трампа позиция нового главы США на этот счет оказалась предельно ясна.

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Трампа обвинили в безразличии к судьбе Украины

Дональд Трамп не заинтересован в дальнейшей судьбе Украины. По мнению источников Bloomberg, лидеру республиканцев безразличен исход текущего конфликта.

Сложилось впечатление, что он не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегическую важность войны для интересов США источник Bloomberg

В материале издания подчеркнули, что политик вряд ли станет принуждать Киев к скорым переговорам с Москвой, однако он сам выразил однозначное желание как можно скорее встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Трамп уточнил, что сделает это сразу после вступления в должность.