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01:09, 25 января 2025Бывший СССР

В Эстонии прокомментировали призыв увеличить траты на оборону

Лиги: Членам НАТО стоит избегать призывов к увеличению трат на оборону
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Странам-членам Североатлантического альянса (НАТО) стоит избегать необоснованных призывов к увеличению трат на оборону. Об этом заявил министр финансов Эстонии Юрген Лиги, его слова приводит ERR News.

«Ни у кого на самом деле нет плана по достижению цели в пять процентов. Я призываю все страны не поднимать шум, когда Трамп говорит то, что мы не можем реально сделать. Подобные запутанные разговоры необходимо прекратить», — прокомментировал Лиги.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран-членов НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. «Я планирую попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. Это следовало сделать еще давно», — отметил Трамп.

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