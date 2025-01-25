В Киеве загорелся производственный объект

В Киеве после взрывов загорелся производственный объект на площади 600 кв. м.

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы, после которых загорелся производственный объект на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщил украинский канал ТСН.

Отмечается, что также взрывы прозвучали в Староконстантинове Хмельницкой области. Подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее сообщалось, что на фоне воздушной тревоги в Киеве было частично разрушено административное здание. В заявлении Госслужбы по ЧС Украины сказано, что рано утром в районе постройки зафиксировали прилет. Кроме того, появились сведения о повреждении магистрального водопровода в том же районе.